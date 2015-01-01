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चुनाव:वोटरों ने रचा इतिहास, चचरी पुल बनाकर डाला वोट

दरभंगाएक घंटा पहले
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हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के घरारी व सिरनिया गांव के वोटरों ने लोकतंत्र के महापर्व में इतिहास रचा। इन दोनों गांवों के लोगों ने पहली बार बूथों पर जाने के लिए करेह नदी पर चचरी पुल बनाया। पहले लोग नाव से वोट डालने जाते थे। पुल बन जाने को लेकर मतदाता काफी उत्साहित दिखे। वोट डाल कर चचरी पुल पर आ रहे मो. शब्बीर ने बताया कि आज वोट डालकर काफी खुशी हो रही है। हमने इस महापर्व को बखूबी निभाई, लेकिन सरकार एवं जनप्रतिनिधि ने अपना काम नहीं किया। इस नदी पर पुल बन जाने से बड़ी राहत मिलेगी। अनिरुद्ध यादव ने बताया कि पहली बार लोग मताधिकार का प्रयोग करने गए हैं। सिरनिया गांव के 800 वोटरों में 561 ने वोट डाला।

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