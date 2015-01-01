पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

प्रमाण पत्र:आदर्श मतदान केंद्र पर पाग, चादर, पान मखान के साथ वोटरों को मिला प्रमाण पत्र

दरभंगाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • महिलाओं ने कहा कि पहले मतदान करेंगे, फिर खाना बनाएंगे

लोकतंत्र के महापर्व चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से चुस्त-दुरुस्त व्यवस्था के बीच बहादुरपुर प्रखंड के 438 बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान कराया गया। बहादुरपुर प्रखंड के रामनगर आईटीआई परिसर में बूथ 242 व 241 आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया था। जहां पर 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाताओं को पाग, चादर, सुपारी, पान के साथ-साथ प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित भी प्रशासन की ओर से किया गया। जिसमें एक आदर्श मतदान केंद्र पर बहादुरपुर के बीडीओ प्रदीप कुमार झा की ओर से 80 वर्ष के ब्रिज मतदाताओं को पाग चादर एवं प्रमाण पत्र से सम्मानित करते हुए दिखाई दिए। साथी दिव्यांग को स्ट्रक्चर की साइकिल से लोग उसे बैठाकर बूथ के अंदर में ले जाकर मतदान करवाने का कार्य किया गया है। इस पर चादर व प्रमाण पत्र से सम्मानित होकर खिल उठे 80 वर्षीय राम नारायण झा मतदाता उन्होंने कहा कि मैं अब तक में पहली बार इतना सम्मान जिला प्रशासन की ओर से पाया हूं। क्योंकि यह लोकतंत्र के महापर्व के मौके पर मैंने अपना मतदान किया हूं। जबकि मेरा तबियत अत्यंत खराब था, जिसके बावजूद भी मैंने अपने परिवार के सदस्यों से कहा कि मुझे लोकतंत्र में मतदान करना जरूरी है। इसीलिए मैं मतदान करने के लिए जाऊंगा। कोविड-19 के नियम का पालन नहीं हो रहा था। मतदाता लंबी कतार में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे। बहादुरपुर प्रखंड के बसंतपुर पंचायत के बूथ संख्या 246, 246 के उत्क्रमित मध्य विद्यालय भरतपुर में सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को हाथ में ग्लब्स और थर्मल स्कैनर किया गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें