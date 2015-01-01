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मॉक पोल से पूर्व:दर्जनों मतदान केंद्रों पर बदलना पड़ा वीवीपैट

दरभंगाएक घंटा पहले
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हायाघाट विधानसभा में शनिवार को शांतिपूर्ण मतदान हुआ। सुबह 7 बजे शुरू हुई मतदान कुछ बूथों पर वीवीपैट, बीयू व सीयू में टेक्निकल गड़बड़ी के कारण कुछ देर तक बाधित रहीं। लेकिन उस गड़बड़ी को कुछ ही मिनटों में दूर कर मतदान शुरू करवा दिया गया। यह बातें हायाघाट विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी एडीएम विभूति रंजन चौधरी ने कहीं। उन्होंने कहा कि मॉक पोल से पूर्व बूथ संख्या 129, 130, 131, 177, 188 क, 140 क,138 क, 14, 17 क, 77, 94, 193, 29, 195, 132 पर वीवीपैट बदला गया। बूथ संख्या 231, 52, 224 क पर सीयू बदला गया। जबकि बूथ संख्या 101 पर बीयू बदला गया। वहीं मतदान शुरू होने के बाद 8 मतदान केंद्र पर वीवीपैट में गड़बड़ी हो गई जिसे सूचना मिलते ही तुरंत बदल दिया गया।

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