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उद्‌घाटन:युवा ही देश के भविष्य, खेल से युवाओं का सर्वांगीण विकास संभावित : विनय

दरभंगा5 घंटे पहले
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  • बहेड़ा दंत चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में प्रीमियर लीग मैच का उद्‌घाटन

खेल एक ऐसी विधा है जिसमें जाति, धर्म और मजहब का भेद मिट जाता है। खिलाड़ी टीम भावना से खेल खेलते हैं। यह बातें बेनीपुर विधायक प्रो विनय कुमार चौधरी ने कही वे रविवार को बहेड़ा दंत चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में बहेड़ा प्रीमियर लीग मैच में खिलाड़ियों एवं दर्शकों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विजेता और उपविजेता दोनों टीमों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि दोनों टीम ने बेहतर खेल खेला है।  खेल में दो नंबर के टीम की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है क्योंकि उसके बगैर कोई एक नंबर हो ही नहीं सकता है।

युवा ही देश का भविष्य है और खेल से युवाओं का सर्वांगीण विकास संभावित है। विधायक ने डखराम टीम के कप्तान राजा को विजेता बनने पर कप प्रदान किया एवं उप विजेता टीम आशापुर के कप्तान तनवीर खान को ट्रॉफी दिया। खेल के प्रारंभ में डखराम की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 18 ओवर में 5 विकेट पर 27 छक्के के सहयोग से 245 रन बनाए। जिसके जवाब में आशापुर इलेवन की टीम 17 ओवर में 4 विकेट पर 174 रन पर ढ़ेर हो गई। मैन ऑफ द मैच का खिताब डखराम टीम के नजारे खान को दिया गया। बहेड़ा प्रीमियर लीग मैच के अध्यक्ष मोहम्मद गोरे ने आगत अतिथियों का स्वागत किया।

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