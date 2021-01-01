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प्राथमिकी:नल-जल में लापरवाही पर हाेगी प्राथमिकी

गौनाहा4 घंटे पहले
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नल-जल योजना में किसी प्रकार की लापरवाही साबित होने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। गौनाहा प्रखंड के सभागार में मुखिया, वार्ड सदस्य, कनीय अभियंता, पंचायत सचिव अादि को संबोधित करते हुए बीडीओ अजय प्रकाश राय ने बताया की डीएम के निर्देशानुसार किसी भी पंचायत के वार्ड के द्वारा जल नल योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितता करने वाले के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का दिशा निर्देश दिया गया है।

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