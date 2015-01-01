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वोट बहिष्कार किया:सीओ की पहल पर वोट देने के लिए बूथ पर पहुंचे ग्रामीण

गौनाहाएक घंटा पहले
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  • धुमली परसा के ग्रामीणों ने 5 घंटे तक वोट बहिष्कार किया

प्रखंड के महुई पंचायत अंतर्गत धुमली परसा के ग्रामीणों ने शनिवार को 5 घंटे तक वोट बहिष्कार किया। सीओ अमित कुमार को घंटों वोट देने के लिए लोगों के बीच पहल करना पड़ा। सीओ ने ग्रामीणों काे आश्वासन दिया कि वे दोनों नदियों द्वारदह व गायचाहा में पुल बनाने हेतु अधिकारियों को लिखेंगे। सीओ अमित कुमार के पहल पर ग्रामीण वोट देने के लिए बूथ पर आए व वोट देना शुरू किए। सीओ ने बताया कि 12:12 दोपहर ग्रामीणों ने वोट देना शुरू किया।

वहीं पूर्व मुखिया अग्नि देव गुरो,बालेश्वर पटवारी, धर्मेंद्र पटवारी, हरि पासवान, मनोज गिरी, करण काजी, बिहारी महतो, इंदल पटवारी, श्रीकिशुन पटवारी,राजदेव राम, नागेश्वर महतो, पवन साह, श्री कृष्ण महतो, महेंद्र गूरो, बाल्मीकि महतो, विशाल कुमार, अशोक गुरो, प्रीतम दिसवा, गोविंद गुरो आदि ने बताया कि 2017 में आई प्रलयंकारी बाढ़ में नदी में बने पुल पानी की तेज धारा में बह गई। परंतु आज तक इस नदी में पुल का निर्माण नहीं हो सका। जबकि लोगों ने इस संबंध में बीडीओ, डी एम्, विधायक, संसद को लिखित आवेदन देकर अपनी समस्या से अवगत करा चुके है।

इसका समाधान नहीं निकला। दूसरी तरफ ग्रामीणों ने बताया कि आजादी के बाद से आज तक द्वारदह नदी में पूल नहीं बना है। दोनों नदियों में पुल नहीं होने कारण बरसात के मौसम में ग्रामीणों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बरसात का राशन ग्रामीण खरीद कर रख लेते हैं।

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