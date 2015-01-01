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गायघाट:डीएम ने बूथों का भ्रमण कर प्रखंड ऑफिस से मतदान पर नजर रखी, पहली बार मतदान कर रहे वाेटराें काे मिला प्रमाण पत्र

गायघाट22 मिनट पहले
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गायघाट मिडिल स्कूल बूथ पर मतदाताओं की लगी लंबी कतार।

गायघाट में लोकतंत्र का पर्व शांति पूर्ण संपन्न हुआ। केवटसा बरूआरी, काँटा पिरौंछा उत्तरी पंचायत के मतदान केन्द्रों पर तो सुबह में लोगों की भीड़ रही। वहीं जाँता, सुस्ता, बलौर निधी पंचायत में मतदाताओं की लंबी कतार थी। पिंक बूथ गायघाट पर लोगों में सेल्फी की होड़ रही व जारंग मिडिल स्कूल माॅडल बूथ पर प्रशासन ने पंडाल बनाया था।

डीएम चन्द्रशेखर सिंह ने गायघाट के कुछ बूथों के भ्रमण के साथ प्रखंड कार्यालय से चुनाव पर नजर रखा। बीडीओ डाॅ. विमल कुमार ने बताया प्रखंड में शांति पूर्ण चुनाव हुआ। वहीं लोजपा प्रत्याशी कोमल सिंह ने मोहम्मदपुर सुरा पंचायत बूथ संख्या 207 पर पीठासीन पदाधिकारी व एक पार्टी के पोलिंग एजेंट की मिलीभगत से एकपक्ष को वोटिंग कराने की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से की।

लोजपा प्रत्याशी की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची व वोटिंग के लिए लाइन लगवाया। लदौर बूथ पर भी वाद विवाद हुआ, जिसे प्रशासन ने पहुंच कर शांत कराया।

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