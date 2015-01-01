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दुर्घटना:भसेढ़वा मोड़ के पास पेड़ से टकराई बस 4 महिला समेत 7 लोग घायल, एक रेफर

घोड़ासहन2 दिन पहले
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  • घायल बस चालक व कंडक्टर का निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज

थाना क्षेत्र के घोड़ासहन ढाका रोड में स्थित भसेढ़वा मोड़ के निकट मंगलवार की दोपहर एक यात्री बस सड़क के किनारे पेड़ से टकड़ा जाने चार महिला समेत सात लोग घायल हो गए। समे गंभीर रूप से घायल एक महिला को मोतिहारी रेफर कर दिया गया है।

जबकि गंभीर रूप से घायल बस चालक व कंडक्टर का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं आंशिक रूप से चोटिल 4 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। गंभीर रूप से घायल महिला यात्री की पहचान जितना थाना क्षेत्र के बड़का अठमोहान निवासी राजदेव साह की 40 वर्षीय पत्नी अकली देवी के रूप में की गई हैं। जबकि गंभीर रूप घायल चालक की पहचान थाना क्षेत्र के नागदहा पुरनहिया निवासी तूफानी महतो व कंडक्टर की पहचान थाना क्षेत्र के महदेवा निवासी मेवालाल जायसवाल के रूप में की गई हैं। थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने दुर्घटनाग्रस्त बस को अपने कब्जे में ले थाने ले आई।

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