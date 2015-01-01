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क्षतिग्रस्त:घोड़ासहन में दो पार्टी समर्थकों में झड़प, 3 वाहन किया क्षतिग्रस्त

घोड़ासहनएक घंटा पहले
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ढाका विधान सभा के घोड़ासहन प्रखंड में दो अलग-अलग पार्टी के समर्थकों में मारपीट हुई। इस दौरान तीन वाहन के क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना शुक्रवार की देर रात घोड़ासहन थाना क्षेत्र के चम्पापुर कोइरिया गांव की बताई जाती है। जहां राजद प्रत्याशी सह विधायक फैसल रहमान के समर्थक व भाजपा समर्थक के बीच झड़प हो गई। इसमें भाजपा समर्थकों द्वारा विधायक फैसल रहमान के समर्थक के दो वाहन को क्षतिग्रस्त किया गया। वहीं राजद समर्थक द्वारा भी भाजपा प्रत्याशी के समर्थक सह विजयी पंचायत के मुखिया मनीष कुमार के वाहन को भी क्षतिग्रस्त किया गया। वहीं झड़प में दोनों समर्थकों के एक-एक लोग घायल बताए जा रहे हैं। इधर थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा तीन क्षतिग्रस्त वाहन को जब्त किया गया है।

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