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चुनाव:लाेकतंत्र का महापर्व शांतिपूर्ण संपन्न हुआ

हनुमाननगरएक घंटा पहले
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पूरे प्रखंड क्षेत्र में शनिवार को कड़ी प्रशासनिक चौकसी के बीच लोकतंत्र का महापर्व सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। पूरे क्षेत्र में मतदान के दौरान शांति कायम रही। कुछ बूथों पर ईवीएम की गड़बड़ी की शिकायतें मिली जिसे शीध्र ही ठीक कर मतदान सुचारू रूप से करा लिया गया। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी 293 बूथों पर शाम 5 बजे तक 53.2 प्रतिशत मतदाताओं ने अपनी पसंद की मुहर लगाई। कोविड 19 को लेकर चुनाव आयोग के दिशानिर्देश के मुताबिक प्रायः सभी बूथों पर थर्मल स्क्रीनिंग, सेनेटाइजर के साथ -साथ सोशल डिस्टेंसिंग का शत -प्रतिशत अनुपालन कराया गया। इस क्षेत्र के सभी पन्द्रह उम्मीदवारों की किस्मत मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया।

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