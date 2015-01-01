पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

राज्य सरकार:45 से अधिक नए डॉक्टर मिले, जिला अस्पताल में 2, धोलीपाल 4, गोलूवाला व पक्कासारणा में 3-3 और रामगढ़ को 4 डॉक्टर

हनुमानगढ़19 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर चिकित्सा जगत को बड़ी सौगात दी गई। इसमें 1992 डॉक्टरों की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए। इसमें हनुमानगढ़ जिले को भी 45 से अधिक नए डॉक्टर मिले हैं। जिला अस्पताल में डॉ. पूनम खीचड़ व हर्षिता को लगाया गया है।

वहीं सीएचसी-पीएचसी में गांव शेरपुरा में अजयसिंह, छानीबड़ी में राकेश कुमार दातुसालिया, पक्कासारणा में अंहिसा सैनी, किरण व शुचिता, किशनपुरा दिखनादा में संदीप कुमार व बेला कृष्णिया, धोलीपाल में विजयपाल धायल, दीपक कुमार पूनिया,अरविंद बिश्नोई व संजीव कुमार, सिलवारा में पंकज यादव, थिराना गरडा में विरेंद्र कुमार, मलसीसर में शहैन खांन, दीनगढ़ में हिमांशु चौधरी, जिगासरी छोटी में जयप्रकाश, ढाबां में विपिन कुमार व अंकिता सिंह, मंदरपुरा में कांता सहारण, बड़ोपल में सरोजबाला, जाखड़ांवाली में गौरीशंकर, फेफाना में अजयसिंह, ललाना दिखनादा में विनोद कुमार, रामगढ़ में पुष्पा लांबा, योगेश सारस्वत, कविता देवी व कमल कुमार, अनूपशहर में प्रवीण ढाका, डबलीराठान में प्रिया चौधरी, लखूवाली में राही गुप्ता, मुंडा में भूपेंद्र सिंह, गोलूवाला में महिमा, हिमानी गोदारा व वर्षा दहिया, भिरानी में रुचिका वालिया, अराईयांवाली में प्रभात कुमार, चक हीरासिंह वाला में प्रशांत पंवार व कीर्ति सिंह, मुंसरी में डिंपल नेहरा, गंधेली में अमिता, मोधूनगर में आशीष गर्ग, डबलीबास मिढ्‌ढा में खुशबू मीणा, खोथांवाली में डॉ. जवाहरलाल को लगाया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें