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विस चुनाव 2020:हरलाखी विस क्षेत्र में 58.42% हुई वोटिंग, युवाओं की भी दिखी भीड़

हरलाखीएक घंटा पहले
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  • आधी आबादी ने भी उत्साह के साथ मताधिकार का किया प्रयोग

विधानसभा के सभी 416 बूथों पर शांतिपूर्ण माहौल में तीसरे चरण का मतदान शनिवार को संपन्न हो गया। कोरोना काल में कराए गए मतदान के बावजूद मतदान के प्रति आधी आबादी का उत्साह कोरोना पर भारी पड़ गया। सुबह से ही बूथों पर मतदाताओं का हुजूम उमड़ना शुरू हो गया। पहले मतदान फिर जलपान की सोच के साथ सुबह से ही आधी आबादी वोट डालने के लिए कतार में लग चुकी थी। इस कारण दोपहर के बाद करीब सभी बूथों पर मतदान करने को लेकर भीड़ कम होनी शुरू हो गई। धीरे-धीरे लोग आते गए और बिना किसी परेशानी के वोट डालकर निकलते गए।  इस दौरान पहली बार अपने मत का प्रयोग करने वाले मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। मतदान प्रक्रिया को आकर्षक बनाने को लेकर पूरे विधानसभा में 6 आदर्श बूथ बनाए गए थे जिसमें 3 मधवापुर व 3 हरलाखी में थे। सभी आदर्श बूथ में एक सखी बूथ बनाया गया था जिसमें सभी महिला कर्मी को मतदान ड्यूटी में लगाया गया था। क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने को लेकर सभी बूथों पर प्रशासनिक तैयारी सराहनीय थी। प्रत्येक बूथ व आसपास के क्षेद्ध में अर्धसैनिक बल को तैनात किया गया था। वहीं, पूरे विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित टीपीसी भवन में नियंत्रण कक्ष बनाया गया था जहां बेनीपट्टी डीसीएलआर सह विधानसभा आरओ शिवकुमार पंडित के नेतृत्व में हरलाखी बीडीओ अरविन्द कुमार सिंह, सीओ सौरभ कुमार और बेनीपट्टी सीओ पल्लवी कुमारी ने सभी बूथों पर मौजूद चुनावकर्मियों के साथ संपर्क बना रखा था।

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