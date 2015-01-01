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मतदान:एक घंटे की देरी से शुरू हुआ मतदान

हरलाखीएक घंटा पहले
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31-हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में अंतिम चरण में शनिवार को हुए मतदान में एक केंद्र पर ईवीएम खराब रहने के कारण देर से मतदान शुरू हुआ। हरलाखी प्रखंड अंर्तगत बूथ संख्या-95 पर ईवीएम चालू नहीं होने के कारण एक घंटे विलंब से मतदान शुरू होने की शिकायत मतदाताओ ने की है। इस संबंध में बेनीपट्टी डीसीएलआर सह आरओ शिवकुमार पंडित ने बताया कि ईवीएम की गड़बड़ी के कारण एक घंटा बिलंब हुआ। ईवीएम बदलकर मतदान शुरू करा लिया गया। सभी जगहों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न करा लिया गया है।

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