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बढ़ाई गई थी चौकसी:विस चुनाव के दाैरान इंडो-नेपाल बॉर्डर को किया सील, बढ़ाई गई थी चौकसी

हरलाखीएक घंटा पहले
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बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तीसरे व अंतिम चरण का मतदान खत्म हो गया। चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सीमाई क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी गई थी। इंडो-नेपाल बॉर्डर को मतदान से पहले 72 घंटों के लिए सील किया गया था। एसएसबी के जवानों के द्वारा चौकसी बढ़ा दी गई थी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल 48वीं वाहिनी के द्वारा 72 घंटे के लिए सीमा को सील किया गया था। मतदान संपन्न होने के उपरांत ही सीमा खोला गया। वैसे कोरोना को लेकर बॉर्डर पहले से ही सील है। एसएसबी के हरिणे कंपनी इंचार्ज सतीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव को शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए सीमा सुरक्षा में तैनात एसएसबी ने अपनी कमर कस ली थी।

उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से भारत-नेपाल सीमा पर पूरी तरह चौकसी बढ़ा दी गई थी। जवानों और अधिकारियों के द्वारा नियमित गश्ती की जा रही थी। हरिणे, खौना, नहरनियां, पिपरौन, गंगौर सहित मधुबनी के 105 किलोमीटर क्षेत्र को सील किया गया था। इस दौरान किसी तरह की आवजाही नहीं होने दी गई। बॉर्डर के सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई थी।

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