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सनसनी:कनछेदवा में एक बोरा में मिला अस्थि पंजर, सनसनी

हरसिद्धि3 घंटे पहले
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कनछेदवा पंचायत के पड़रिया मठ के समीप बांसवाड़ी में मिट्टी खुदाई के दौरान गुरुवार को एक बोरा में अस्थि पंजर मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। खोदते समय मिट्टी के नीचे कुछ दबे होने की आशंका हुई। इस दौरान एक बोरा दिखाई दिया। लोगों को अंदेशा हो रहा था कि गांव में चार साल पहले वर्ष 17 में एक साधु रामदास अचानक गायब हो गए थे। वे मूल रूप से पश्चिमी चंपारण के मझौलिया स्थित कुड़िया के निवासी थे। थानाध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार सिंह व एएसआई राजेश कुमार सिंह के साथ पुलिस बल पहुंचे। मिट्टी की खुदाई कर अस्थि पंजर निकाला गया। उसमें दांत का अवशेष भी निकला जो किसी छोटे पशु का प्रतीत हो रहा था। हालांकि इस बावत आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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