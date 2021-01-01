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लाभ:छात्रावास निर्माण के 33 साल बाद भी नहीं मिल रहा छात्र-छात्राओं को इसका लाभ

हसनपुर4 घंटे पहले
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प्रखंड के केसी हाई स्कूल परिसर में बने कल्याण छात्रावास का लाभ छात्र-छात्राओं को नहीं मिल रहा है। कारण यह कि निर्माण के 33 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इसका शुभारंभ नहीं किया गया है। परिणाम यह है कि वर्तमान समय में इस छात्रावास भवन की स्थिति जर्जर होती जा रही है। भवन निर्माण के बाद से ही इस छात्रावास भवन में ताला लटका हुआ है। छात्रावास की स्थिति से हर कोई अवगत हैं। फिर भी इसके संचालन के लिए कहीं से कोई पहल नहीं किए जाने से इसके निर्माण के उद्देश्यों के पूरा होने में बांधा उत्पन्न हो रही है।

इस परिस्थिति में छात्रावास का भवन बस शोभा की वस्तु बनकर रह गया है। बताया जाता है कि 1988 में राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम के तहत विभागीय तौर पर इस छात्रावास भवन का निर्माण किया गया। छात्रावास के निर्माण होने से क्षेत्र के छात्र-छात्राओं व अभिभावकों के मन में एक आशा की किरण जगी कि छात्रावास का लाभ उन्हें मिल सकेगा। लेकिन उनके उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब भवन निर्माण के बाद इसका शुभारंभ ही नहीं किया गया। आज भी क्षेत्र के छात्र-छात्राओं व अभिभावकों को इसके जर्जर स्थिति में सुधार के बाद संचालित किए जाने का इंतजार है। शोभा की वस्तु बनकर यह छात्रावास भवन रह गया है।

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