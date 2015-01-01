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कोरोना अपडेट:हसनपुर सीएचसी के कर्मचारी की कोरोना जांच रिपोर्ट निकली पॉजिटिव, सनसनी

हसनपुरएक घंटा पहले
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कोरोना प्रबंधन को लेकर स्थानीय सीएचसी परिसर में गुरुवार को शिविर लगाकर लोगों का कोरोना जांच किया गया। इसके तहत अलग-अलग गांवों से पहुंचे कुल 300 लोगों का रैपिड एंटीजन के माध्यम से कोरोना जांच किया गया। जिन सभी लोगों का कोरोना जांच किया गया, उनमें से एक व्यक्ति का जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया। जिस व्यक्ति का जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया, वह सीएचसी में ही कार्यरत कर्मचारी है। इस संबंध में प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉ विमल राय ने बताया कि सीएचसी के ही एक कर्मचारी का जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है। उसे होम आइसोलेशन में रहने का निर्देश दिया गया है। मेडिकल टीम के द्वारा उसकी जांच की जाती रहेगी।

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पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

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