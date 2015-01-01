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अभियान:हसनपुर पुलिस ने चलाया सघन वाहन जांच अभियान

हसनपुर4 घंटे पहले
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स्थानीय थाना की पुलिस ने गुरुवार को थाना क्षेत्र के मुख्य चौक चौराहों पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया। थानाध्यक्ष चंद्रकांत गौरी के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने हसनपुर बाजार सुभाष चौक, चीनी मिल चौक, गंगा सागर पुल पर जांच अभियान चलाकर वाहन चालकों से आवश्यक कागजातों की मांग किया। वाहन जांच के दौरान पुलिसकर्मियों ने मास्क लगाने को लेकर भी लोगों को हिदायत दी।

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