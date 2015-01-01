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शोक:जदयू महिला प्रकोष्ठ प्रखंड अध्यक्ष के आकस्मिक निधन पर शोक

हसनपुरएक घंटा पहले
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प्रखंड के हसनपुर गांव निवासी सह जदयू महिला प्रकोष्ठ के हसनपुर प्रखंड अध्यक्ष हेमा देवी (35 वर्ष) का बुधवार की रात आकस्मिक निधन हो गया। वह बीमार चल रही थी। उनके आकस्मिक निधन पर जदयू कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। गुरुवार को पूर्व विधायक राजकुमार राय ने कई अन्य कार्यकर्ताओं के साथ उनके हसनपुर स्थित निवास पर पहुंच कर शोक संवेदना व्यक्त किया। इस मौके पर शोक व्यक्त करने वाले में जितेंद्र सिंह, विजय यादव, संजीव कुशवाहा, महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्षा डॉ निर्मला ज्योति, डॉ दुर्गेश राय सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।

दो शिक्षकों की मौत से शोक की लहर

मोरवा| प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय व्यासपुर के सेवानिवृत्त पूर्व एचएम महेंद्र मिश्र व बनबीरा पंचायत के समाजसेवी डोमन राय के छोटे भाई शिक्षक शंकर राय (40 वर्ष) के आकस्मिक निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। स्थानीय तिसवारा निवासी पूर्व प्रधानाचार्य सह समाजसेवी महेंद्र मिश्र की हृदयाघात से मौत हो गई। वहीं बनबीरा निवासी कार्यरत शिक्षक शंकर राय की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई।

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