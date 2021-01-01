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अनदेखी:हसनपुर में 6 साल पहले बने बालिका छात्रावास भवन का कोई उपयोग नहीं

हसनपुर4 घंटे पहले
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  • शिक्षा विभाग के आदेश पर संरचना विकास निगम के माध्यम से बना है भवन

प्रखंड के उच्च विद्यालय हसनपुर परिसर में बने बालिका छात्रावास का भवन बिना किसी उपयोग के अभाव में बेकार साबित हो रहा है। उचित देखरेख के अभाव में छात्रावास भवन परिसर में जंगली घास भी निकल आए हैं। भवन की दीवारें कई हिस्सों में टूटने लगे हैं। बालिका कल्याण के लिए बनाया गया यह भवन सुनसान पड़ा हुआ है। बताया जाता है कि 6 साल पहले ही शिक्षा विभाग के आदेश पर बिहार सरकार शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के माध्यम से करीब 82 लाख रुपए की लागत से इस छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूरा हुआ था।  भवन निर्माण कार्य पूरा होने के बाद 16 जुलाई 2015 को प्रदेश के सीएम नीतीश कुमार के कर कमलों व तत्कालीन शिक्षा मंत्री पीके शाही की गारिमामय उपस्थिति में इस छात्रावास भवन का कागजी तौर पर उद्घाटन भी कर दिया गया। साथ ही उद्घाटन का शिलापट्ट भी छात्रावास भवन में लगा दिया गया। लेकिन धरातल पर उचित संसाधन व व्यवस्था के अभाव में इस छात्रावास भवन का उद्घाटन हुआ ही नहीं। उद्घाटन के बाद पिछले 6 सालों से सुनसान पड़ा यह छात्रावास भवन अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। छात्रावास के इस बदतर स्थिति के बारे में जनप्रतिनिधियों से लेकर विभाग के पदाधिकारियों को भी जानकारी है। लेकिन कारण जो भी हो इस छात्रावास में आवश्यक संसाधन व्यवस्था प्रदान कर इसके संचालन के लिए कहीं से कोई पहल नहीं किया जा रहा है।

82 लाख रुपए की लागत से छात्रावास का हुआ था निर्माण

विभागीय उदासीनता से इसका उपयाेग नहीं
क्षेत्र के लोगों का कहना है कि विभागीय उदासीनता का ही परिणाम है कि छात्रावास भवन उपयोग के अभाव में बेकार साबित हो रहा है। जानकारी के अनुसार फिलहाल इस छात्रावास भवन की देखभाल की जिम्मेदारी उच्च विद्यालय हसनपुर के प्रबंधन के पास है। लेकिन इसके देखभाल के नाम पर बस खानापूर्ति ही की जा रही है। इसका अंदाजा छात्रावास भवन परिसर की स्थिति देखकर ही लगाया जा सकता है। इस समस्या को लेकर इस विद्यालय के एचएम से लेकर शिक्षा विभाग के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज करते हैं। हालांकि समस्या के संबंध में बीडीओ दुनिया लाल यादव ने बताया कि समस्या समाधान के लिए पहल किया जाएगा।

सादीपुर पुल के पूर्वी छोर में दोनों तरफ घास-फूस से छिपी है रेनकट

खानपुर से सादीपुर जाने वाली मुख्य मार्ग के सादीपुर पुल के पूर्वी छोड़ में करीब एक वर्ष से बना रेनकट के कारण खतरनाक बन गया है। हमेशा लोगों में रेनकट के कारण खतरे की आशंका बनी रहती है। रेनकट के कारण पुल के दोनों तरफ बड़ी खाई हो गई है। यह घास-फूस से ढकी हुई है। खासकर रात के अंधेरे में राहगीरों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। करीब एक साल से समस्या रहने के बाद भी जिम्मेदार मौन हैं। कब कोई बड़ी हादसा हो जाएगा कहना मुश्किल है। इस सड़क खानपुर होते हुए समस्तीपुर को जोड़ने वाली करीब 5 गांव के लोगों का यह मुख्य मार्ग है। यह सड़क रोसड़ा व बहेड़ी को भी जोड़ती है। पुल पर छोटी से बड़ी वाहनों का दबाव भी अधिक रहता है। दूसरी तरफ पुल के पूर्वी व पश्चिमी छोड़ अप्रोच पथ के नहीं बनने से पुल पार करने वाले राहगीरों के लिए खतरनाक बन गया है।

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