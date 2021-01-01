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कार्रवाई:घर से 200 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद, एक गिरफ्तार

जयनगरएक घंटा पहले
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  • आसपास के इलाकाें में की जाती थी आपूर्ति

जयनगर पुलिस ने मंगलवार की रात थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलोकरी निवासी सत्येंद्र साव के घर में छापामारी कर लगभग 200 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद करते हुए शराब आपूर्तिकर्ता सत्येंद्र साव को गिरफ्तार जेल भेज दिया। थाना प्रभारी अब्दुला खान ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर तिलोकरी निवासी सत्येंद्र साव के घर में छापामारी की गई। छापामारी के दौरान उसके घर से लगभग 200 लीटर महुआ शराब बरामद करते हुए सत्येंद्र साव को गिरफ्तार कर लिया गया।

उन्होंने बताया कि सत्येंद्र साव सहित उनके कई सहयोगियों के साथ अवैध महुआ शराब निर्मित कर विभिन्न क्षेत्रों में आपूर्ति किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि छापामारी के दौरान महुआ जावा तथा कई उपस्कर को नष्ट किया गया। उन्होंने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। क्षेत्र में किसी प्रकार के अवैध महुआ शराब निर्मित व बिक्री करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। छापामारी में थाना प्रभारी अब्दुला खान के अलावे एसआई सतीश पांडेय, राजेंद्र राणा सहित कई पुलिस बल शामिल थे।

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