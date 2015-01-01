पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:पुलिस की छापामारी में एक शराब भट्टी ध्वस्त

जयनगर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पुलिस ने गुरुवार को थाना क्षेत्र के तिलोकरी में अवैध चुलाई हो रहे महुआ शराब की भट्‌ठी पर छापामारी की गई। इस दौरान पुलिस ने दर्जनों लीटर महुआ शराब बरामद किया। वहीं पुलिस ने एक महुआ शराब भट्टी को ध्वस्त किया। साथ ही 400 किलो जावा महुआ एवं शराब बनाने वाली कई उपस्कर को नष्ट किया। थाना प्रभारी श्याम लाल यादव बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। मौके पर एसआई सतीश पांडेय, विशाल पांडेय, शिवम कुमार, धर्मवीर सिंह, लालेंद्र सिंह सहित कई पुलिस बल मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबुजुर्ग ने फोन पर कहा- खाना तक नसीब नहीं, खुदकुशी कर रहा हूं; ASI ने 14 दिन घर खाना पहुंचाया - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें