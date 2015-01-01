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मांगा समर्थन:रोड-शो कर प्रत्याशियों ने जनता से मांगा समर्थन

जयनगर3 घंटे पहले
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तीसरे चरण के चुनाव के प्रचार-प्रसार के अंतिम निर्दलीय समेत विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने गुरुवार को रोड शो के माध्यम से अपनी पूरी ताकत झोकते हुए मतदाताओं से अपने अपने पक्ष में वोट की अपील की। अलग-अलग रोड शो में एनडीए प्रत्याशी अरुण शंकर प्रसाद के नेतृत्व में उनके समर्थन में कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं से वोट देने की अपील की। निर्दली प्रत्याशियों ने भी रोड शो के माध्यम से अपने पक्ष में वोट मांगा।

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