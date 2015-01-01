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कार्रवाई की मांग:युवती ने लगाया दुष्कर्म के प्रयास का आरोप

जयनगर3 घंटे पहले
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तिलोकरी में की एक युवती ने थाना में आवेदन देकर गांव के ही इंद्रदेव यादव 30 वर्ष पर जबरन दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया‌ है। आवेदन में पीड़िता ने कहा है कि वह बुधवार की संध्या लगभग 4 बजे तिलोकरी स्थित बड़कीटांड में मवेशी चरा कर अपने चचेरे भाई मोहित कुमार (6) वर्ष तथा चचेरी बहन राखी कुमारी (7) वर्ष के साथ घर वापस लौट रही थी। इसी बीच गांव के ही इंद्रदेव यादव ने बैलगाड़ी से अपना धान लेकर आ रहा था।

आरोपी ने सुनसान जगह देखकर गलत नियत से जबरन उसे पकड़कर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जब वह इसका विरोध करने लगी, तो आरोपी ने कपड़े भी फाड़ दिया जिससे काफी लज्जित हो गई। बाद में उसके चचेरे भाई-बहन द्वारा इसका विरोध किए जाने पर वह किसी तरह जान बचाकर भाग निकली। इस दौरान इंद्रदेव यादव ने जाते-जाते धमकी दिया की घटना के बारे में अपने परिवार व गांव में हल्ला किया तो जान से मार कर फेंक देंगे, जिससे वह रातभर काफी भयभीत रही।

सुबह होते ही सारी घटना की जानकारी अपने माता - पिता को दी। जिसके बाद माता-पिता के सहयोग से थाने में आवेदन दिया। पीड़िता ने यह भी कहा है कि इंद्रदेव यादव दबंग परिवार से हैं और मुझे एवं मेरे माता पिता और भाई को भी काफी धमकी दे रहे है। जिससे पूरा परिवार काफी भयभीत है। इस संबंध में थाना प्रभारी श्याम लाल यादव ने बताया कि पीड़िता द्वारा आवेदन दिया गया है मामलेे की जांच पड़ताल की जा रही है।

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