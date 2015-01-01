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सील किया गया:चुनाव को लेकर इंडो-नेपाल बॉर्डर को सील किया गया

जयनगर3 घंटे पहले
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चुनाव के तीसरे चरण यानी 7 नवंबर को 6 विधान सभा क्षेत्र में होने वाले मतदान को लेकर इंडो-नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया गया है। जिले से लगने वाले इंडो-नेपाल बॉर्डर इनरवा, बेतौन्हा, देवधा, महिनाथपुर, अर्राहा समेत अन्य बॉर्डर पर एसएसबी व बीओपी के जवान मुस्तैदी से ड्यूटी पर हंै। दोनों देश के सुरक्षा बल सघन गश्ती कर रहे हैं। वहीं भारत आने वाले सभी रास्तों पर पैनी नजर है। दूसरी ओर पुलिस ने चुनाव को लेकर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की है। जयनगर थाना क्षेत्र के लिए तीन कंपनी पारा मिलिट्री फाेर्स की तैनाती की गई है। एएसपी डाॅ. शौर्य सुमन ने बताया कि जगह-जगह चेकपोस्ट है। अवांछित तत्वों पर पैनी नजर है। चुनाव को लेकर बॉर्डर पर एसएसबी जवान की सघन गश्ती लगातार जारी है।

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