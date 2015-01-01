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मांग:जेपी कारा प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप, मुसौवा के पास धरना दिया

जयनगर2 घंटे पहले
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  • जयनगर के कैदी की मौत से परिजन आक्राेशित, पूर्व विधायक ने की जेल अधीक्षक पर हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग

हत्या के मामले में हजारीबाग जेपी केंद्रीय कारागार में 8 साल से आजीवन कारावास का सजा काट रहे एक कैदी मौत के मामले में परिजनों ने हजारीबाग जेपी कारागार प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप हुए परसाबाद -बाघमारा मुख्य मार्ग पर मुसौवा के समीप धरना पर बैठ गए। इस दौरान परिजन व ग्रामीणों ने जेपी केंद्रीय कारागार हजारीबाग प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे।

धरना में पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव, प्रमुख जयप्रकाश राम, मुखिया अजय कुमार, भाजपा नेता केदारनाथ जाधव, बिंदेश्वरी बिहारी,माले नेता इब्राहिम अंसारी अशोक यादव, जनशक्ति मोर्चा के जिला संयोजक राजकुमार पासवान पंसस इनामुल हक, दुलारचंद राम सहित कई जनप्रतिनिधि व समाजसेवी शामिल थे। धरना पर अपराह्न लगभग 12 बजे बैठ गए। मौके पर पूर्व विधायक प्रो जानकी यादव सहित जनप्रतिनिधियों ने मृतक के परिजनों को नौकरी देने व हजारीबाग जेल अधीक्षक पर हत्या का मामला दर्ज करने और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। धरना की सूचना मिलते ही बीडीओ अमित कुमार, थाना प्रभारी श्याम लाल यादव, एसआई कृष्णा राम, परसाबाद पिकेट प्रभारी लोकनाथ मेहता दल बल के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और लोगों को काफी समझा-बुझाकर शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन परिजन व ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है। वहीं ग्रामीणों ने जेल प्रबंधक के खिलाफ काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने जेल अधीक्षक व प्रबंधन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराने व मृतक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और वरीय पदाधिकारी आने की मांग पर अड़े है। धरना स्थल पर ग्रामीण, जनप्रतिनिधियों व परिजनों ने देर शाम तक टेंट लगाकर अपनी मांगो को लेकर डटे हुए है। धरना में बिंदेश्वरी बिहारी, महावीर यादव, विवेक गुप्ता, शंभू नाथ वर्मा सहित दर्जनों ग्रामीण महिला, पुरुष मौजूद है।

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