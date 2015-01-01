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विवाहोत्सव:जनकपुर के रामजानकी मंदिर में भगवान राम का मटकाेर आज और विवाह कल

जयनगर4 घंटे पहले
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  • मंदिर परिसर काे दुल्हन की तरह सजाया गया, सभी तैयारी हुई पूरी
  • कोरोना के कारण बारातियों की संख्या रहेगी कम, शहर में 300 से अधिक तोरणद्वार बनाए गए

पुरुषोत्तम राम की ससुराल नेपाल के जनकपुर में विवाह पंचमी की धूम मची है। विश्व प्रसिद्ध रामजानकी मंदिर को जहां दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वहीं पूरे जनकपुर एक नए लुक में दिखाई दे रहे है। जनकपुर के कोना-कोना में भरपूर रोशनी व साफ-सफाई की व्यवस्था की गई है। 19 नवम्बर को विवाह पंचमी है। यानी भगवान श्री राम व जगत जननी माता सीता की विवाहोत्सव कार्यक्रम है। और 18 दिसम्बर को मटकोर है।

विश्व प्रसिद्ध रामजानकी मंदिर से लेकर मटकोर स्थल गंगासागर तक दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। पूरे परिसर को रंग-बिरंगे के फूलों व कृतिम बल्बों के द्वारा आकर्षक रूप दिया जा रहा है। मनमोहक दृश्य लोगों को त्रेता युग में हुई भगवान राम सीता की शादी की परिकल्पना दिमाग में छाने लगती है।

जनकपुर बारात को स्वागत करने के लिए तैयार है। विगत एक सप्ताह से जनकपुर में श्रद्धालुओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। नेपाल के आधिकारिक सूत्रों ने बताया की इस बार कोरोना को लेकर अयोध्या से अपेक्षाकृत कम बारात आएगे। करीब एक हजार बरात आने की संभावना है।

गंगासागर सज-धज कर तैयार

माता जगत जननी सीता की मटकोर स्थल ऐतिहासिक गंगासागर को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। 18 दिसम्बर के शाम रामजानकी मंदिर से हजारों की संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालु मटकोर के लिए गंगासागर तालाब पर पहुंचेंगे।

शहर की विशेष सफाई की गई

पूरी जनकपुर शहर भगवान राम सीता की विवाह महोत्सव में तब्दील हो गया है। 300 से अधिक जगहों पर तोरण द्वार बनाए गए है। प्रशासन व स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा साफ-सफाई पर विशेष जोर दिया गया है।

18 को 2:22 बजे से पंचमी तिथि

इस वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का प्रारंभ 18 दिसंबर दिन शुक्रवार को दोपहर 02 बजकर 22 मिनट पर हो रहा है। पंचमी तिथि अगले दिन 19 दिसंबर दिन रविवार को दोपहर 02 बजकर 14 मिनट तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि 19 दिसंबर को प्राप्त हो रही है। इसलिए विवाह पंचमी या राम विवाह महोत्सव 19 दिसंबर को मनाया जाएगा।

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