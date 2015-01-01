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हादसा टला:कुहासे के कारण नहर के साइफन में जा गिरा वाहन

जयनगर2 दिन पहले
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  • चालक ने वाहन से बाहर कूदकर बचाई जान

सोमवार की देर रात बारात से वापस आ रहा एक फोर व्हीलर वाहन भयानक कुहासे के कारण कमला पुल से सटे नहर के साइफन में जा गिरा। वाहन नीचे की दीवार से टकराते हुए पानी में समा गया। साइफन में पानी कम होने के कारण वाहन का ऊपरी भाग दिखाई दे रहा था।

जानकारी के अनुसार वाहन चालक ने बाहर कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई जिसके कारण एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। वाहन कमला पुल पर पूर्व की ओर से जयनगर की ओर आ रहा था। संयोग था कि वापसी के दौरान वाहन में ड्राइवर के अलावा एक भी बाराती सवार नहीं था। भयानक कुहासे के चपेट में आने से कमला पुल के पश्चमी छोर के नजदीक ड्राइवर अपना संतुलन खो बैठा जिसके कारण वाहन पश्चमी नहर के पास बनी फूस की झोपड़ी को तोड़ते हुए नीचे पानी मे जा गिरा। जब लोगों ने साइफन में एक फोर व्हीलर वाहन डूबा देखा तो इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दिया। जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष संजय कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन में जुट गए।

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