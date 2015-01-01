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ज्यादा उत्साह:जाले विस में 53.5 प्रतिशत मतदान, पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में दिखा ज्यादा उत्साह

जालेएक घंटा पहले
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  • 61 प्रतिशत महिलाएं व 47 प्रतिशत पुरुष मतदाताओं ने की वोटिंग

जाले विधानसभा क्षेत्र के सभी 39 पंचायतों के 445 मतदान केंद्रों पर शनिवार को 12 प्रत्याशियों के लिए मतदान किया गया। इस दौरान जाले प्रखंड के 60156 महिलाएं व 51273 पुरुष मतदाता ने वोट किये। वहीं सिंहवाडा के 13 पंचायतों में कुल 50 प्रतिशत पुरुष व 63 प्रतिशत महिलाओं ने वोट किया। इस प्रकार जाले मे 52.5 प्रतिशत व सिंहवाडा में प्रखंड में कुल 56 प्रतिशत मतदान हुआ। इसमें जाले प्रखंड के 26 पंचायतों के 295 बूथ पर 212763 व सिंहवाडा प्रखंड के 13 पंचायतों के 150 बूथों पर 106233 यानी कुल 318996 मतदाता को मताधिकार का प्रयोग करना था।

सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। कई मतदान केन्द्रों पर मतदान शुरु होते ही इबीएम, बैट्री व वीवीपैट में गड़बड़ी आने लगी। उत्क्रमित मध्य विद्यालय रतनपुर के मतदान केंद्र संख्या 203 का वीवीपैट खराब था। वहीं 205 (क) का ईवीएम खराब था। वहीं ईवीएम की तकनीकी गड़बड़ी को भी ठीक किया गया। एक घंटा बीस मिनट बाद 205 क केंद्र पर मतदान प्रारंभ हुआ। कमतौल : कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। वोटिंग 7 बजे जैसे ही प्रारंभ हुआ स्त्री व पुरुष मतदाताओं की 9 बजे तक कतारें लगी रही।

विरोधात्मक कार्रवाई के तहत 3 को पकड़ा गया
शान्तिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने के लिए चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल, बीएसएफ एवं सीआरपीएफ के जवान तैनात थे। थानाध्यक्ष दिलीप कुमार पाठक ने बताया कि विरोधात्मक कार्रवाई के तहत 3 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। इसमें से दो को मुरैठा के मतदान केन्द्र व एक को जाले पश्चिमी के मतदान केन्द्र पर हंगामा करते दबोचा गया है।

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