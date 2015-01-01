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वितरण:अनुसूचित जाति की 25 महिला किसानों में तेलहन, दलहन व गेहूं के बीज वितरण

जालेएक घंटा पहले
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  • वातावरण अनुकूल खेती परियोजना के तहत केवीके में हुआ वितरण

वातावरण अनुकूल खेती परियोजना अंतर्गत उन्नत बीजों का वितरण केवीके जाले के द्वारा किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र जाले में राज्य सरकार संपोषित वातावरण अनुकूल खेती परियोजना के तहत जीविका से जुड़ी राढी गांव की 25 अनुसूचित जाति की महिलाओं के बीच 5 एकड़ में मसूर, 5 एकड़ में तोड़ी व 10 एकड़ में गेहूं की खेती के लिए बीज का वितरण किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर दिव्यांशु ने बताया कि किसानों के विकास के लिए बिहार सरकार ने यह योजना पूरे राज्य में शुरू की है जिसे वातावरण अनुकूल खेती परियोजना का नाम दिया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले के 5 गांव में विभिन्न फसलों के उन्नत तकनीकों का प्रत्यक्षण किसानों के खेतों पर कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से निशुल्क किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत दरभंगा जिले के सिंहवारा प्रखंड के सनहपुर गांव एवं जाले प्रखंड के रतनपुर ब्रह्मपुर, राढी एवं जाले गांव का चयन किया गया है। योजना के सह प्रभारी डॉक्टर आरपी प्रसाद ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत चयनित 5 गांवाें में प्रति गांव 60 एकड़ में गेहूं, 20 एकड़ में मक्का, 20 एकड़ में तोड़ी व 6 एकड़ में मसूर की खेती के लिए बीज दिया जाएगा। इन सभी गांवों में किसानों के चयन की प्रक्रिया चल रही है।

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