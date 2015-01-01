पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

हादसा:बाइक से गिरा युवक गंभीर रूप से घायल

झंझारपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

भैरवस्थान थाना क्षेत्र के विंदेश्वर स्थान के पास एनएच-57 पर बाइक से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे झंंझारपुर अनुमंडल अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज शुरू कर दिया है। घायल युवक कटिहार के वारसोई गांव निवासी मो. राजू का 24 वर्षीय पुत्र मो. नासीर बताया जाता है। घायल युवक ने बताया कि दरभंगा में भवन निर्माण की ठेकेदारी करता है। दरभंगा से बाइक से अपने घर वारसोई जाने के दौरान गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें