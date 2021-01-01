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व्यवहार पर दिया जाेर:झंझारपुर अनुमंडलीय अस्पताल के डीएस डॉक्टर सुशील कुमार पूर्वे सेवानिवृत्त, विदाई समारोह का हुअा आयोजन

झंझारपुर5 घंटे पहले
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  • सम्मान और विदाई समारोह में डीएस ने कहा- पैसा सब कमाते हंै, आदमी बनाएं

इस मुल्क में अपने और अपने परिवार बालों के लिए हर एक इंसान पैसा कमाते हैं। लेकिन इसके साथ आदमी भी बनाना चाहिए। जो किसी भी समय आपके ही काम आएंगे। उक्त बातें झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल के डीएस डॉ. सुशील कुमार पूर्वे ने अपने सेवा निवृत्त के मौके पर आयोजित सम्मान सह विदाई समारोह में मौजूद डाॅक्टर और कर्मियों से कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति आपके पास बहुत आशा और विश्वास के साथ आते हैं। उनका विश्वास जितना ही सही सेवा है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्तियों का फोन आवें तो रिसीव करें और सम्मानजनक बात उन्हें जानकारी दें।

यही सफलता की चाबी है। मौके मुख्य अतिथि झंझारपुर एसडीओ शैलेश कुमार चौधरी ने कहा कि डाॅक्टर्स और इंजीनियर को मैं व्यक्तिगत बहुत सम्मान करता हूं। पिछले वर्ष चुनौतियों का वर्ष रहा। जिसे फ्रंट लाइन में खड़े होकर बहुत ही जिम्मेदारी के कार्य को अंजाम दिया गया। वहीं डॉ. प्रसन्न कुमार मिश्रा, डॉ. शाहिद सैफुद्दीन, डॉ. अशोक कुमार, डॉ. सृष्टि राय, डॉ. स्वाती, डॉ. संजीत कुमार, श्याम चौधरी नागमणि, सुशील कुमार, जसवेंदर समेत कई एएनएम, जीएनएम ने सेवा निवृत्त डॉ. पूर्वे के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करते हुए कहा कि इनके समयावधि में बहुत कुछ सीखने को मिला।

एक अभिभावक के तौर समझाया करते थे। बाद में सेवा निवृत्त डीएस डॉ. पूर्वे ने अस्पताल के डाॅ. प्रसन्न कुमार मिश्रा को चार्ज सौंपा। जहां डॉ. मिश्रा ने पदभार ग्रहण किया। यहां बताना आवश्यक है कि कई डीएस का ट्रांसफर और सेवा निवृत्त होकर गए। लेकिन डॉ. पूर्वे के सेवा निवृत्त होने और विदाई जहां बहुत ही धूमधाम से किया गया। डॉ. पूर्वे ने सभी चिकित्सकों और कर्मियों को एक परिवार के रूप में मानते थे और सभी को सम्मान देने में कभी कोई कमी नहीं किए।

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