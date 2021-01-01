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हादसा:भैंसा के हमले में बुजुर्ग महिला घायल, रेफर

झंझारपुर4 घंटे पहले
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बकरी चरा रही एक बुजुर्ग महिला पर भैंसा ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायल महिला को परिजनों ने झंंझारपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया जहां प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। घायल महिला लखनौर थाना क्षेत्र के कछुबी गांव की 65 वर्षीय सीयावती देवी बताई जाती है। उक्त महिला समेत अन्य छोटे-छोटे बच्चे भी बघार में बकरी चरा रहे थे। उसी समय भैंसे ने महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया।

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