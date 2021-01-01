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अपहरण:शादी की नीयत से लड़की का अपहरण, मामला दर्ज

झंझारपुर4 घंटे पहले
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नगर पंचायत क्षेत्र में शादी की नीयत से एक 21 वर्षीय लड़की के अपहरण का मामला थाना पहुंचा है। लड़की के पिता विनोद राउत के लिखित आवेदन पर अपहर्ता समेत उसके माता-पिता को नामजद किया गया है। दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक वादी ने कहा है कि उसकी 21 वर्षीय लड़की झंझारपुर बाजार कपड़ा खरीदने गई थी। इसी बीच झंंझारपुर थाना क्षेत्र के मच्छधी गांव निवासी सुनील राम के पुत्र अभिषेक कुमार ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर कर शादी के नीयत से उसका अपहरण कर लिया। मामले को लेकर उसके गांव उसके पिता से पूछताछ की तो धमकी देकर भगा दिया गया। इस मामले में अपहर्ता समेत उसके माता-पिता को नामजद किया है।

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