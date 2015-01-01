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मारपीट:जमीन विवाद में मारपीट एक गंभीर रूप से घायल

झंझारपुर4 घंटे पहले
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थाना के सुखेत गांव में जमीनी विवाद में हुई मारपीट में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल है। जिसे परिजनों ने झंंझारपुर अनुमंडल अस्पताल भर्ती कराया है। जहां प्राथमिक इलाज की गई है। घायल बुजुर्ग सुखेत गांव निवासी 62 वर्षीय बेचन मुखिया बताया जाता है। घायल बुजुर्ग ने बताया कि वे स्थानीय थाना गए थे। जहां पहले इलाज के लिए भेजा गया है।

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