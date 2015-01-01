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कार्रवाई:क्राइम के साथ-साथ शराब के धंधेबाजों पर भी करें कार्रवाई

झंझारपुरएक घंटा पहले
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  • झंझारपुर डीएसपी ने की थानाध्यक्षों के साथ बैठक

अनुमंडल कार्यालय स्थित डीएसपी कार्यालय प्रकोष्ठ में गुरुवार को सभी थानाध्यक्षों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी की गई। बैठक में डीएसपी आशीष आनंद ने सर्वप्रथम शांतिपूर्ण रुप चुनाव सम्पन्न कराने के लिए अनुमंडल के सभी थानाध्यक्षों को बधाई दी। वहीं उन्होंने कहा कि अंधकार पर प्रकाश का पर्व दीपावली व लोक आस्था का महापर्व छठ पर विशेष सतर्कता और चौकसी बरतने का निर्देश दिया। डीएसपी आनंद ने थानावार सभी नौ थानों को लंबित कांडों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।

वहीं उन्होंने सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित करते हुए कहा कि शराब कारोबारी और माफियाओं पर नकेल कसें और गिरफ्तार कर जेल भेजे।  बैठक में सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर महफूज आलम, झंंझारपुर थानाध्यक्ष चंद्र मनी, अररिया संग्राम पुलिस ओपी थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी, भैरवस्थान थानाध्यक्ष रूपक कुमार अंबुज, झंंझारपुर आरएस पुलिस ओपी थानाध्यक्ष अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह, मधेपुर थानाध्यक्ष अजित सिंह, अंधराठाढ़ी थानाध्यक्ष अमृत लाल वर्मण, भेजा थानाध्यक्ष मनोज कुमार और लखनौर थानाध्यक्ष अनिल कुमार आदि अधिकारी मौजूद थे।

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