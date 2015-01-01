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सेहत पर जाेर:सेविकाओं ने की गर्भवती महिलाओं की गोदभराई

झंझारपुरएक घंटा पहले
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  • बरती जाने वाली सावधानी की जानकारी दी

गर्भवती महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए आंगनबाड़ी सेविका द्वारा गोदभराई की रस्म जारी है। शनिवार को प्रखंड के कई केंद्रों पर रस्म अदायगी की गई। कोरोना काल मे अतिरिक्त सावधानी के तहत यह कार्य गर्भवती महिलाओं के घर जाकर पूरा किया गया। केंद्र संख्या-163 की सेविका वीणा कुमारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र पर बच्चों को नहीं बुलाया जा रहा है। मगर इसके अलावा सभी कार्य जारी है। गोदभराई रस्म के तहत गर्भधारण करने वाली माताओं के घर जाकर चुनरी, सिंदूर, चूड़ी, बिंदिया, मेंहदी, के अलावा हाथों में फल देकर स्वस्थ रहने की कामना की गई। घर पहुंची सेविका ने गर्भ के दिनों बरती जाने वाली अतिरिक्त सावधानी की जानकारी दी। टीकाकरण के अलावा खानपान और सफाई पर ध्यान रखने की विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं आयरन व कैल्शियम की गोली भी दी गई।

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