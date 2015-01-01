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आस्था:कामेश्वरनाथ महादेव मंदिर में नवानी, परमानंदपुर, बिषटौल धेपुरा, सिंदूरपुरा और खडौ़आ के ग्रामीणों ने शुरू किया यज्ञ

झंझारपुर4 घंटे पहले
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  • नवाह संकीर्तन का भव्य आयोजन, नवानी, परमानंदपुर व विषटौल गांव हुआ भक्तिमय

झंझारपुर प्रखंड के ग्राम-पंचायत नवानी स्थित कामेश्वरनाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में नवाह संकीर्तन के आयोजन से नवानी, परमानन्दपुर, बिषटौल, धेपुरा, सिंदूरपुरा व खडौ़आ गांव का माहौल भक्तिमय हो गया है। संकीर्तन के आयोजन से शाम होते हो लोगों की भारी भीड़ उमर जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कामेश्वरनाथ महादेव मंदिर न केवल दो गांव बल्कि दो पंचायत के सीमा पर विराजमान है और दोनों ही गांव के लोग हर वर्ष मिलकर नवाह संकीर्तन का भव्य आयोजन करते आए हैं। शाम होते ही जय काली दुर्गे राधे श्याम की धुन सुनने ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है और देर रात तक लोग झूमते रहते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि भक्ति से ही शक्ति की संचार होती है।

कोरोना व विस चुनाव के मार से पिटा धनतेरस, बाजार में नहीं दिखा खरीदार

धनतेरस के दिन खरीदारी करने से घर में लक्ष्मी का निवास होती है। लेकिन गुरुवार को धनतेरस के दिन बाजार में खरीददार नहीं दिखाई दिए। बाजार सुना सुना नजर आया। कोरोना के मार तथा चुनाव के प्रभाव सीधा धनतेरस पर दिखाई दिया। कोरोना के मार से जहां लोगों में आर्थिक तंगी है। वहीं दूसरी तरफ कहीं न कहीं चुनाव का भी प्रभाव दिखाई दे रहा है। हालांकि इस बार पंडितों के अलग-अलग विचार व मतभेद होने से दो दिन (गुरुवार व शुक्रवार) धनतेरस मनाया जाएगा। यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिसके कारण गुरुवार को धनतेरस पर बाजार में खरीदारों की संख्या कम रहा।

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