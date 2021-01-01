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गिरफ्तारी:5 बोतल नेपाली शराब के साथ महिला गिरफ्तार

झंझारपुर5 घंटे पहले
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भैरवस्थान पुलिस ने नेपाली शराब के साथ एक महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भैरवस्थान थानाध्यक्ष रूपक कुमार अंबुज ने बताया कि गिरफ्तार शराब तस्कर महिला पंडौल थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव की 50 वर्षीय कौशल्या देवी है जिसे थाना क्षेत्र में नेपाली शराब की 5 बोतल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार महिला को झंंझारपुर अनुमंडल अस्पताल में कोरोना जांच के बाद जेल भेजा गया है।

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