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प्राथमिकी:विद्युत चोरी में दो लोगों पर हुई प्राथमिकी दर्ज

कल्याणपुर4 घंटे पहले
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चकमेहसी थाना क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति प्रशाखा पुसा फॉर्म के नेतृत्व में छापेमारी दल की एक टीम गठित कर क्षेत्र में कई जगहों पर छापेमारी की गई। पूसा विद्युत जेई संतोष कुमार रमन ने सैदपुर गांव में अवैध रूप से विद्युत उपयोग कर रहे दो लोगों को विद्युत काटते हुए चकमेहसी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें सैदपुर गांव के इंद्रसेन पोद्दार के पुत्र उमाकांत पोद्दार पर अवैध तरीके से बिजली जलाने के आरोप में राजस्व क्षति का आरोप लगाते हुए 24 हजार 201 रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं प्रभु सहनी के पुत्र शिव सहनी पर अवैध तरीके से बिजली जलाने व राजस्व क्षति का 3645 रुपए का जुर्माना लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष खुशबूउद्दीन ने बताया कि जेई के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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