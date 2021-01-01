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विदाई:प्रधान लिपिक माे. अंसारी की हुई विदाई

कल्याणपुर4 घंटे पहले
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प्रखंड क्षेत्र के सुंदर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुक्तापुर प्रांगण में रविवार को विद्यालय में 31 वर्षों से कार्यरत प्रधान लिपिक मोहम्मद शमीम अंसारी की विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग,चादर भेंट कर शिवपाल यादव रेखा ,प्रधानाध्यापक राधेशचंद्र झा ने प्रधान लिपिक को सम्मानित किया। इस अवसर पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन विद्यालय के वरीय शिक्षक मोहम्मद सुल्तान खान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मौके पर विद्यालय के अवकाश प्राप्त शिक्षक विनय कृष्ण, रामनाथ झा, कौशल किशोर प्रसाद सिंह ,अजीत कुमार, जावेद अनवर, राधाकांत सिंह, चुनचुन कुमार, प्रवीण कुमार, भरत कुमार, रूबी कुमारी, निगम कुमारी, मधुर मिलन ,भारती कुमारी ,अनिल कुमार सिंह, बबिता कुमारी ,धर्मेंद्र कुमार, संतोष कुमार, निजामुद्दीन आदि ने अपने-अपने विचार रखे। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन मोहम्मद इशाक ने किया।

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