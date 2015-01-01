पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आयोजन:रैली निकालकर फिट इंडिया का दिया संदेश,कल्याणपुर पंचायत समिति मुख्यालय पर नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजन

कल्याणपुर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कस्बे के पंचायत समिति मुख्यालय पर गुरुवार को नेहरू युवा केंद्र बाड़मेर के तत्वावधान में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार कोरोना जन जागरूकता व फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली का आयोजन हुआ। जागरूकता रैली को लेखाधिकारी गोविंद बोस ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नेहरु युवा केंद्र ब्लाॅक एनवाईसी कविता देवपाल ने बताया कि रैली का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक वर्ग

के जनमानस को कोरोना महामारी से निपटने के लिए हर व्यक्ति को कोरोना के प्रति जागरूक व अन्य बीमारियों के प्रति जागरूकता पैदा करना, शारीरिक रुप से फिट रहने एवं शारीरिक क्षमता को बढ़ावा देकर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना हैं। रैली के माध्यम से युवाओं ने प्लेकार्ड से मास्क, सामाजिक दूरी, कोरोना के अनुरुप व्यवहार आदि के लिए नागरिकों को जागरूक किया। आमजन को फिट इंडिया का संदेश दिया साथ ही लोगों को निःशुल्क मास्क वितरित किए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें