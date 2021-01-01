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निर्देश:विधायक ने समस्या को सुलझाने का दिया निर्देश

कल्याणपुरएक घंटा पहले
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राजपुर पंचायत के बहुआरा हरिवंश प्राथमिक विद्यालय मे विधायक शालिनी मिश्रा के निर्देश पर बुधवार को प्रशासन चले गांव की ओर कैंप का आयोजन किया गया। जिसमे बीडीओ विनीत कुमार सहित विभिन्न विभाग के पदाधिकारी पहुंचे। सभी ने विभाग में सरकार द्वारा चल रही योजनाओं को बारी-बारी से जनता को बताया। जनता के समस्याओं को भी सुना। विधायक ने पदाधिकारियों को जनता के समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने को कहा। जिससे जनता को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल सके। मौके पर बीएओ शशिकांत शर्मा, मो. विजय सिंह चंदेल पंचायत सचिव मदन बैठा राजस्वकर्मी जदयू प्रखण्ड अध्यक्ष मुक्ति नरायण सिंह आदि थे।

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