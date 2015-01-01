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अनदेखी:दूसरे का जीवन जोखिम में डाल रहे हैं यह ओवरलोड वाहन, पुलिस बनी मूकदर्शक

कल्याणपुर2 घंटे पहले
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क्षेत्र की सड़कों पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में पत्थरों, पट्टियों, कंकरीट, बजरी, चारे के ओवरलोड वाहन धड़ल्ले से चलते हैं। जिम्मेवार विभाग द्वारा ध्यान नहीं देने से बेरोक टोक ओवरलोड वाहनों द्वारा हादसे भी घटित हो चुके हैैं। ट्रैक्टर, पिकअप व ट्रक के वाहन चालक अधिक कमाई के चलते वाहनों में ओवरलोड माल भर कर सड़कों पर सरपट दौड़ते है। क्षमता से ज्यादा भार होने पर वाहन बीच रास्ते पर खराब भी हो जाते हैं। पत्थर, बजरी, कंकरीट व चारा ओवरलोड वाहनों से नीचे सड़क पर भी गिरता रहता है। पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने से आमजन में रोष व्याप्त है।

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