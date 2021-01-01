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दहशत:कटरा में मृत मिले एक दर्जन काैए, ठंड से मौत की आशंका

कटरा2 घंटे पहले
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  • चंगेल व बसघट्टा पंचायत का मामला

कटरा प्रखंड की चंगेल व बसघट्टा पंचायत में रविवार को 12 काैए मृत मिले। इसकी जानकारी हाेने के बाद लोगों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थानीय सुनील कुमार व बब्बन ने बताया कि खेतों से दुर्गंध भी आ रही है। पता चला कि एक दर्जन काैए मृत पड़े हैं। भय से लोग मृत कौए के नजदीक जाने से कतरा रहे थे। वहीं कुछ ग्रामीण बर्ड फ्लू से माैत हाेने का कारण मान रहे हैं, जबकि कुछ लाेगाें का कहना था कि क्षेत्र में पड़ रही बर्फीली पछुआ हवा से कौओं की माैत हुई है। इस बाबत पीएचसी गोपाल कृष्ण ने बताया के क्षेत्र में इस प्रकार का यह दूसरा मामला है। उन्होंने मामले की सूचना पशु चिकित्सा अधिकारी समेत अन्य वरीय अधिकारी को दी। इधर, पशुपालन विभाग के डाॅ. सुनील रंजन ने बताया कि प्रथम दृष्टया पड़ रही कड़ाके की ठंड से कौओं की माैत हाेने का मामला सामने आ रहा है, लेकिन जांच के लिए भेजा जाएगा।

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