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गिरफ्तारी:मतदान के दाैरान 5 लाेग हिरासत में

केवटीएक घंटा पहले
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थानाध्यक्ष शिव कुमार यादव ने बताया कि चुनाव के दौरान विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जगहों से निरोधात्मक कार्रवाई के तहत 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन्हें चुनाव समाप्ति के बाद छोड़ दिया जाएगा।उन्होंने कहा कि असराहा से बोगस वोटिंग की शिकायत मिली थी लेकिन पहुंचने पर गड़बड़ी नहीं पाई गई। उधर एमओआईसी डॉ एनके लाल ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में लगाए गए स्वास्थ्य कर्मियों, चिकित्सकों, आशा,एएनएम के द्वारा मतदाताओं के टेंपरेचर जांच की गई लेकिन इसमें कोई पॉजिटिव अथवा ज्यादा टेम्परेचर वाला नहीं मिला।

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