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आवेदन:पैक्स चुनाव में नामांकन के सभी आवेदन सही

केवटीएक घंटा पहले
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प्रखंड के 20 पंचायतों में पैक्स चुनाव के लिए नामांकन के क्रम में अध्यक्ष पद के लिए कुल 37 लोगों ने नामांकन के पर्चे भरे। सदस्य पद के लिए कुल 193। नामांकन हुअा है। बुधवार को नयागांव पूर्वी, रजौड़ा, ननौरा, बरिऔल, पैगम्बरपुर, कोयलास्थान, माधोपट्टी, खिरमा पंचायत से प्राप्त आवेदनों की जांच की गई। जांच में सभी आवेदन सही पाए गए। बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी महताब अंसारी ने बताया कि बचे आवेदनों की जांच आगामी 6 फरवरी तक चलेगा।

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