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हादसा:पुलिस गाड़ी की ठोकर से साइकिल सवार जख्मी

केवटीएक घंटा पहले
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केवटी थाना क्षेत्र अन्तर्गत बाढ़ पोखर से पूरब कब्रिस्तान के पास बुधवार को केवटी पुलिस की संध्याकालीन गश्ती गाड़ी के धक्का से एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए सीएचसी केवटी में भर्ती कराया गया है। इलाजरत घायल से मिली जानकारी के अनुसार लालगंज निवासी 30 वर्षीय संजय चौपाल दिघियार हाट से सब्जी खरीद कर साइकिल से घर लौट रहा था। इसी बीच पुलिस की गाड़ी से धक्का लग गया। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया।

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