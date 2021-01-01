पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मिला युवक का शव:केवटी में कमला नदी में मिला युवक का शव

केवटी5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

रविवार को थाना क्षेत्र के बलहा गांव के बगल से गुजरने वाली कमला नदी में एक युवक की लाश दोपहर बाद देखी गई। पहले तो मृतक की पहचान नहीं हो सकी। गांव के ही कुछ लोगों ने केवटी पुलिस को सूचना दी। घटना के बारे में पूछे जाने पर थानाध्यक्ष शिव कुमार यादव ने बताया कि लाश की पहचान हो गई है। मृतक बलहा गांव (सदर प्रखंड) निवासी विनोद सदाय का अविवाहित 19 वर्षीय पुत्र बबलू सराय है। मृतक के शरीर पर कहीं कटे-फटे का निशान नहीं पाया गया है।नदी में थोड़ी सी पानी बची हुई है उसी में लाश पड़ी थी। लाश को निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser