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जनसंपर्क:मंदिर के लिए धन संग्रह के लिए विधायक ने किया जनसंपर्क

केवटीएक घंटा पहले
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केवटी विधानसभा क्षेत्र की बनौली पंचायत में विधायक डॉ मुरारी मोहन झा ने राम मंदिर निर्माण धन संग्रह अभियान के अंतर्गत जन सम्पर्क किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों से उन्होंने सरकार के बजट के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने नए बजट को आत्मनिर्भर भारत एवं आत्मनिर्भर बिहार के लिए दृढ़ संकल्पित और बहुत ऐतिहासिक बताया। इधर करजापट्टी पंचायत में भी पवन निराला और अजीत कुमार मेहता की अगुआई में राम मंदिर निर्माण के लिए घर-घर जाकर धन संग्रह अभियान चलाया गया।

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